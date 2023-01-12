Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) 2022 yılı Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Üniversitemiz Türkiye yüksek öğretiminin odağı oldu" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) 2022 yılı Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Üniversitemiz Türkiye yüksek öğretiminin odağı oldu" dedi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen toplantıya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, kalite koordinatörlüğü ekibi, birimlerin kalite sorumluları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"Ahi Evran Üniversitesi Türkiye yüksek öğretiminin odağı oldu"

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Türkiye yüksek öğretiminin odağı haline geldiğini belirten Rektör Vatan Karakaya, 2022 yılında dair öngörü ve hedeflerinden ne kadarının gerçekleştirilip yol alındığını belirleyeceklerini söyledi. Kaliteli bir iş yapıldığını aktaran Karakaya, "Mezun olan öğrencilerimiz yükseköğretimden sonra hayata daha iyi tutunuyorsa ‘Evet biz kaliteli bir iş yaptık, sonucu değiştirdik ve süreçten memnunuz.’ demektir. Kalite kültürünün oluşabilmesi için bir kurumda en az 25 yıl uygulanması gerekiyor. 25 yıl kadar bu istikrar devam ederse artık Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kalite kurum kültürü haline gelmiş demektir. Bugünden geleceğe kaliteyi bir kültür mirası olarak bırakmak için önce bu sistemleri kendi yaşantımızda bir kültüre dönüştürmeye gayret göstermeliyiz. Ahilik anlayışını yeniden hayata geçirmeliyiz. İyilik hiçbir zaman maddi bir varlık değildir, insanidir. Bu yüzden asla tarih olmaz. Ahilik bu yüzden hayatımızda olmalı ve yaşanmaya devam etmelidir" diye konuştu.