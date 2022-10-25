Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (ÜNİKOP) 9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Konya Teknik Üniversitesinde başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (ÜNİKOP) 9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Konya Teknik Üniversitesinde başladı.

Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi Sergi ve Fuaye Alanında gerçekleşen sempozyuma KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya olmak üzere ÜNİKOP üyesi 12 üniversitenin rektörü, bilim insanları, akademik ve idari personel, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve belirli konuların görüşüldüğü Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun bu yılki konuları ’Tarım, Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Küresel Güvenlik, Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit (KBRN), Turizm ve Sosyo Ekonomik Bölgesel Kalkınma’ olarak belirlendi. 9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumuna katılan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya; sempozyum konularının ülkemiz ve bölgemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli görülen konular olduğunu belirterek, üniversiteler olarak bu konular hakkında fikir beyan etmenin, araştırmalar yaparak ülkemizin geleceğine ışık tutmanın görevleri olduğunu belirtti.