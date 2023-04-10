Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Vatan Karakaya ile gelişim süreçlerini hızlandırdı.

Göreve geldikten sonra özellikle kalite ve üniversitenin gelişim aşamalarında ivme yakalayan Rektör Karakaya ile 2020 yılında Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 9 Ayda 150’ye yakın etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan üniversite, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi ile yeni bir çehre kazandı. 2019 yılı mart ayında açılan merkez, Kırşehir’de ve üniversitede birçok sempozyum, kongre, çalıştay, ulusal ve uluslararası etkinliklerle çok sayıda misafiri ağırladı. Projeleri ile şehir ve üniversite bağlantısının önünü açan Rektör Karakaya, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve üniversite tarafından hayata geçirilen “İstiridye Mantarı Üretiyoruz Geleceğe Güvenle Bakıyoruz” Projesi ile Misel Üretim Laboratuvarında çalışmalarını sürdürdü. Proje ile Kırşehir’de mantar üreticilerinin şuurlandırılması, mantar üretimi ve yetiştirme ortamının hazırlanması ve üreticilere eğitim verilmesi planlandı. Kırşehir’in değerlerini markalaştırmak için çalışmalar yürüten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanda yaptığı çalışmalar ile bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunmaya devam etti. Üniversite destekleriyle Karakurt da 126 dönüm üzerine kurulan jeotermal serada ilk ürünler alınmaya başlandı. Karakurt bölgesinde Jeotermal sudan faydalanarak domates üretiminin yapıldığı serada yetiştirilen domatesler toplanmaya başlanarak ihraç edildi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyaretleri programı içinde Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen toplantıyla yapımı tamamlanan Ar-Ge Serasının açılışı gerçekleştirildi.