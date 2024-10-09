KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocağil ile Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ile iki iş birliği protokolü imzalandı. Protokoller içerisinde her iki üniversitenin belirlediği alanlarda eğitim, mesleki ve teknik eğitim, proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar gibi konularda Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı, Ahilik merkezli müteşebbisliğin inşa edilmesi, özümsenmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin etkinlikler ve yapılacak. Ahilik merkezli çalışmalarda iş birliğine ilişkin konuları ile yine her iki üniversite arasında belirlenen alanlarda proje çalışmaları, saha araştırmaları, bilimsel araştırma, tasarım geliştirme, ölçüm ve test hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, patent, faydalı model, tasarım gibi konularda yapılacak iş birliğine ilişkin konuları içeriyor.

Protokollerin imzalanmasının ardından Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kurumlar arası ikili iş birliğini her zaman desteklediklerini belirterek OSTİM Teknik Üniversitesi ile imzaladıkları protokollerin her iki üniversiteye hayırlı olmasını temenni etti.