Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanlarının “Çay Atıklarından Biyoteknolojik Yöntemle Sürdürülebilir Protein Tozu Ve Biyoaktif Peptit Üretimi” projesi mükemmelliyet mührü ile onay aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Hikmet Bayam’ın yürütücüsü olduğu proje; TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Bireysel Genç Girişimcilik Programı (BİGG) 2024 2. dönem çağrısı içerisinde mükemmeliyet mührü alarak desteklenmeye hak kazandı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Ergün’ün araştırmacı olarak görev aldığı proje, 900 bin TL bütçeli olarak ve Erciyes Teknopark bünyesinde şirket kurulumu gerçekleştirilerek yürütülecek.

Proje, çay atıklarını değerlendirmeyi amaçlayan, biyoteknolojik ve inovatif enzimatik hidroliz yöntemiyle sürdürülebilir bir üretim modeli geliştirerek Türkiye Cumhuriyeti 12. Kalkınma Planı hedeflerinden “Kaynakları tüketirken oluşan atıkların değerlendiren yeniden kullanımını esas alan döngüsel ekonomi” uygulamalarına katkıda bulunarak Milli Teknoloji Hamlesine de destek olması planlanıyor.