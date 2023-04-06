Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bilişim altyapısını Rektör Vatan Karakaya ile birlikte 2019 yılında güçlendirdi.

2019 yılında başarılı adımlarla ve örnek projelerle çevre illerde yer alan üniversitelere öncülük görevini üstlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, çok sayıda proje ve çalışmayı hayata geçirmesinin yanı sıra uluslararasılaşmaya da önemli katkılar sundu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın vizyon projesi olarak gördüğü ve hayata geçirilmesini istediği E-Kampüs Projesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 2019 yılında faaliyete geçen projeler arasında yerini aldı. E-Kampüs Projesi ile üniversite bilişim alt yapısı güçlendirildi. Temin edilen cihazlarla kampüs içerisinde güçlü bir donanıma sahip olan üniversite aynı zamanda Kurum Ağacı ve Kimlik Yönetimi Sistemini de etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Kurum Ağacı ve Kimlik Yönetimi Sistemi, hem üniversite personeline hem de öğrencilerine ait bilgileri web servisleri üzerinden alarak bilgisayara, e-posta ve diğer uygulamalara girişte otomatik olarak kullanıcı adı ve şifrenin oluşturulduğu, üniversiteden ayrılan personel ile öğrencinin de sistemini otomatik olarak kapattığı bir uygulama olarak kullanılmaya başlandı.

YÖK tarafından başlatılan ve KAEÜ’nin tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiği Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi diğer üniversitelere 2019 yılında da örnek olmaya devam etti. Projeler içinde yer alan Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi 2019 yılında tamamlanarak hayata geçti. Proje testleri 2019 yılında tamamlanarak jeotermal suyun üniversite de kullanımı sağlandı.

Öğrencilerle iletişime büyük önem verilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde üniversite yönetimi her fırsatta öğrenciyle bir araya gelerek onları dinliyor. 2016 yılında başlatılan ’Rektör-Öğrenci Buluşmaları’ 2019 ve takip eden yıllarda da sürdü. Üniversite Yönetimi sadece KAEÜ öğrencileri ile değil lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ile de sık sık bir araya geldi.