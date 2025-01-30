Sağlık Bakanlığı tarafından Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı’nda yürütülen projeye başvuruda bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı; Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli denetimlerin yapılmasının ardından Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesini aldı.

Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programıyla; sağlığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında önemli yer tutan ’iş sağlığı’ başlığı altında sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak amaçlanıyor. Üniversite yemekhanesinde yemeklerin hijyenik bir ortamda ve kalori hesabıyla hazırlanmasının, merkez yerleşkesinde spor alanlarının etkin bir şekilde kullanılmasının ve çalışanların sağlık durumlarını izlemeye yönelik yapılan düzenlemelerin sertifikanın alınmasında önemli bir yer teşkil etti.

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; öğrencilerin ve çalışanların yararını gözeten tüm projelerin içinde yer alacaklarını belirtti.