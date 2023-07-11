Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), YÖKAK’ın KAP sürecinden sonra Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFQM) süreci başvurusunu tamamladı.

Kalite çalışmalarıyla adından söz ettiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kalite süreci adımlarını atmaya devam ediyor. 2015 yılında kalite yolculuğuna başlayan üniversite, Türkiye’nin tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olma unvanını da aldı. Kalite süreçlerindeki diğer adımlardan biri olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecini de başarıyla tamamlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, KAP ile birlikte Türkiye yükseköğretiminde kalite süreçlerinin önemli bir kriteri daha tamamlamış oldu. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve KAP ile kalite süreçlerinde model haline gelen üniversite, şimdi de kalite süreçlerinin bir diğer adımı olan European Foundation for Quality Management (EFQM Mükemmellik Modeli) için adım attı. EFQM Mükemmellik Modeli için kalite süreçlerinde kendinden emin adımlarla ilerleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım Toplantısı ve ardından da EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimlerine başladı. Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kaliteyi yerleştirmeyi gaye edinen üniversite, kalite çalışmalarındaki başarıları ile artık kalitenin adresi olduğunu da tescilledi. ’EFQM Tanıma ve Ödül Programı’ 2023 yılı ’Üstün Performansta Yetkinlik Aşamalarına’ başvuru yapan üniversite hazırlık çalışmaları tamamlandı. 2020 yılında EFQM Modeli tanıtımı ile başlayan, ardından eğitimlerin alınması ve yapılan öz değerlendirme çalışmaları ile devam eden EFQM Tanıma ve Ödül Programına hazırlık çalışmaları, Üstün Performansta Yetkinlik Aşamalarına yönelik EQFM sistemine girişler yapıldı ve saha hazırlık çalışmasına sürecine geçildi.

EFQM Modelinin yedi kriterine yönelik olarak belirlenen kriter çalışma grupları, kendi kriterleri ve alt ölçütlerine yönelik olarak ’Ne yapıyoruz (Yaklaşımı), Bunu nasıl yapıyoruz (Yayılımı), Nasıl ve ne zaman gözden geçiriyoruz (Değerlendirme ve iyileştirme), Bunu nasıl gösteriyoruz (Kanıt) ve Süreçten’ sorumlu birimleri içeren ve 174 sayfadan oluşan başvuru dokümanını hazırlandı. Kriter çalışma gruplarının yanı sıra her birimden belirlenen Birim EFQM Temsilcileri, 03-06 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek olan saha değerlendirmesine yönelik hazırlık çalışmalarını yürütecek.