KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Görevlisi, ’Türkiye’nin İlk Antik Tohum DNA Projesi’ ile A Artı Puan alarak destek almaya hak kazandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Görevlisi, ’Türkiye’nin İlk Antik Tohum DNA Projesi’ ile A Artı Puan alarak destek almaya hak kazandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Funda Özdemir Değirmenci, araştırmacı olduğu Türkiye’nin ilk antik tohum DNA projesi olan ’Paleogenetik ve Jeolojik Verilerle Marmara Gölü Havzası ve Gediz Ovasının Tarımsal ve Vejetasyon Geçmişinin Belirlenmesi’, A Artı puan alarak destek almaya hak kazandı. Kazı alanlarından elde edilen 3 bin 500 yıllık tohumlar sayesinde genetik değişimler ortaya konacak

proje sayesinde, Gediz ilçesine bağlı Gölmarmara yakınında Marmara Gölü havzasında bulunan Kaymakçı kazı alanından çıkarılan tarımsal bitki türlerine (buğday, arpa, nohut, acı burçak ve üzüm) ait kömürleşmiş tohumlar ve bu tohumların modern akrabaları arasından 3 bin 500 yıl boyunca gerçekleşen genetik değişimleri açığa çıkarılacak. Elde edilecek genetik bilgilerle türlerin moleküler geçmişleri, kökenleri, ilk kültüre alınmaları ve yayılmaları ilgili çok önemli sorulara cevap verilmesi hedefleniyor.

Üniversite Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Funda Özdemir Değirmenci’nin desteklenen ’Paleogenetik ve Jeolojik Verilerle Marmara Gölü Havzası ve Gediz Ovasının Tarımsal ve Vejetasyon Geçmişinin Belirlenmesi’ başlıklı projesinde; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kaya proje yürütücüsü, Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Asya Uluğ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim elamanı, Araş. Gör. Dr. Çiğdem Kansu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Gürbüz, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Christina Luke ve Prof. Dr. Christopher Roosevelt araştırmacı olarak yer alıyor.