Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya geçen personellerin yemin törenine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Edremit İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli olarak görev yapan 4 personelin memur kadrosuna atanmasından dolayı Edremit Kaymakamlığı toplantı salonunda yemin töreni düzenlendi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde Sözleşmeli Büro Personeli olarak görev yapmakta iken Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğu kadrosuna atanan personeller için düzenlenen yemin törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, kurum kuruluş yetkilileri ve kadroya geçen personel katıldı.

Törene katılarak personelin yemin töreni heyecanına ortak olan Kaymakam Odabaş, personelin her birini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.