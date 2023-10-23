Van’ın Edremit Belediyesi tarafından ‘Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması’ düzenleneceği bildirildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek olan ‘Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl ilkinin düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması konulu yarışmanın amacı ise Van-Edremit’in doğal güzelliklerini, mevsimsel bir perspektiften tüm ülkemize tanıtmak, Van’ın turizmindeki yerini güçlendirmek ve turizmine katkı sağlamak, Edremit ilçesinin sosyal, kültürel ve beşeri yapısını objektifler aracılığıyla yansıtmaktır. Van’ın Edremit ilçesinin kültür, insan ve yaşam, tarih, el sanatları, tarım, mimari, doğal yaşam ve doğasının konu alınacağı yarışmanın jüri üyeliğini ise Ali İhsan Öztürk, Aslı Erciyes Tosun, Murat Doğan, Murat Cacim, Musa Talaşlı, Nadir Bucan, Savaş Onur Şen ve Özkan Bilgin yapacak. Yarışma başvurusu 25 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 6 Kasım 2023 tarihinde sona ereceği, tek kategoride yapılacak olan yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin, mansiyon ödülü ise 5 bin TL, sergilenmeye layık görülen 40 fotoğrafa da 500’er TL ödül verilecek. Dron özel ödülü 5 bin TL ve belediye Instagram özel ödülüne de 3 bin TL ödül verilecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylar ise www.edremitbelediyesi.com.tr web sayfasında yer alıyor” denildi.