Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıllık ömrüne sığdırdığı büyük zaferleri, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile sadece milletimizin gönlünde değil dünya tarihinde de saygın bir yer edindiğini vurgulayan Başkan Celal Kadooğlu, "İstiklal Savaşının Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Hayatını vatanına ve aziz Türk milletine adayan Atatürk, üstün askeri zekâsı ve yönetimiyle başarılı bir komutan, ileri görüşlülüğü ve çalışkanlığıyla örnek bir lider, vatana ve millete olan sevdasıyla aziz milletimizin gönlünde yıllardır taht kurmuş bir şahsiyet olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır" ifadelerini kullandı.

10 Kasım’ı, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olarak değil, O’nu anlama ve ’En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatarak gelecek nesillere teslim etme mücadelemizdeki azim ve kararlılığın daha da güçlendiği bir gün olduğunu vurgulayan Kadooğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerinde belirttiği gibi ülkemizin gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti daha ileriye taşımak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.