Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sektöründe Türkiye liderliğini üstlenen Kadooğlu Yağ’ın kuruluşunun 15. yıldönümü muhteşem bir geceyle kutlandı. Kadooğlu Yağ’ın kuruluş öyküsünü anlatan CEO Celal Kadooğlu kuruluştan bugüne emeği geçenlere teşekkür ederek gecenin anısına birer plaket verdi.

Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sektöründe Türkiye liderliğini üstlenen Kadooğlu Yağ’ın kuruluşunun 15. yıldönümü muhteşem bir geceyle kutlandı. Kadooğlu Yağ’ın kuruluş öyküsünü anlatan CEO Celal Kadooğlu kuruluştan bugüne emeği geçenlere teşekkür ederek gecenin anısına birer plaket verdi.

Yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra ihracatıyla da Türkiye’nin gururu olan Kadooğlu Yağ’ın kuruluşunun 15.yıl dönümünde gerçekleştirilen muhteşem gecede konuklar ünlü sanatçı Şahika ve Oktay Oktay’ın seslendirdiği birbirinden güzel parça eşliğinde gönüllerince eğlendi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, Kadooğlu Yağ’ın kuruluş öyküsünü anlatarak 15 yılda gelinen nokta hakkında bilgiler verdi. Başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayan Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu başarıya katkı sağlayan Kadooğlu Yağ çalışanlarına teşekkür etti.

Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergiz Kadooğlu Çifçi ve Kadooğlu Yağ Genel Müdür Yardımcısı Azime Kadooğlu Akbulut’da yaptıkları konuşmalarında başarı için izledikleri yol haritası hakkında bilgi vererek çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. Yapılan konuşmaların ardından uzun yıllardır Kadooğlu Yağ bünyesinde çalışan personele Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergiz Kadooğlu Çifçi, Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu, Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Fettah Kadooğlu ve Saliha Kadooğlu Yıldızgörer tarafından günün anısına birer plaket verilirken şirketin kuruluşundan günümüze kadar gelişinde büyük emekleri ve destekleri olanlara da birer plaket takdim edildi.

Yapılan konuşmalar ve ödül töreninin ardından ünlü sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalar eşliğinde konuklar gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde 15.yıl pastası Kadooğlu ailesi tarafından kesilerek günün anısına Kadooğlu ailesi ve çalışanların toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.