Dünyanın farklı kıtalarında gerçekleştirilen uluslararası fuarların daimi katılımcısı olma özelliğini taşıyan Kadooğlu Yağ bu kez de Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarında ürünlerini Ortadoğu ve Afrikalı alıcılar için tanıttı. Fuardan duydukların memnuniyeti dile getiren Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Sektörel Fuarlarda ülkemizi ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtma fırsatı buluyoruz” dedi.

Dünyanın farklı kıtalarında gerçekleştirilen uluslararası fuarların daimi katılımcısı olma özelliğini taşıyan Kadooğlu Yağ bu kez de Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarında ürünlerini Ortadoğu ve Afrikalı alıcılar için tanıttı. Fuardan duydukların memnuniyeti dile getiren Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Sektörel Fuarlarda ülkemizi ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtma fırsatı buluyoruz” dedi.

Ortadoğu ve Afrika pazarlarının en önemli fuarlarından birisi olan Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarı’nda Kadooğlu Yağ standı katılımcıların ilgi odağı olurken özellikle Afrika ülkelerinden gelen alım heyetleri Kadooğlu Yağ markaları ile yakından ilgilendiler. Uluslararası sektörel fuarların markalaşma yolunda büyük önem taşıdığını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, “2022 yılının sektörümüzle ilgili en önemli fuarları arasında yer alan ve Afrika ülkeleriyle Ortadoğu ülkelerinin büyük ilgi gösterdiği Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarı elbette bizim içinde büyük önem taşıyor. Her yıl katıldığımız fuarda bu yıl daha büyük ilgiyle karşılaştık. Ürünlerimizin Ortadoğu ve Afrika pazarlarında hızla markalaşma sürecini tamamlaması bizler için gurur verici bir olay. Fuarda Kadooğlu Yağ’ın dünya markaları olan Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve endüstriyel tüketimde Mutfakların Şefi markalarımız ilgi görünken bir yandan da sektörel rakiplerimizin sahaya sürmeye çalıştıkları yeni ürünleri yakından görme şansı yakaladık. Elbette bu fuarın özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden dönüşü bizlere olumlu olacaktır. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz şirket cirosunu geçeceğimize inanıyoruz. Elde edeceğimiz başarı ülke ekonomisi, yatırımların gelişmesi ve istihdam içinde büyük önem taşıyor” dedi.