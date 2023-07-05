Türkiye’nin en büyük beş yüz şirketi Fortune 500 araştırma sonuçları açıklandı. Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ ve Kadoil sıralamalarda yükseldi ve Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl da üst sıralarda yer aldı.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500’ün, 2022 verileri ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasında 204. , Kadoil ise 131. sırada yer alıyor. Fortune 500 listesinde, Kadooğlu Yağ geçen yıla göre 40, Kadoil ise 26 basamak yükseldi. Endüstriyel gıda imalatı sektöründe Kadooğlu Yağ 10. sırada yer alırken ihracatını en çok arttıran şirketler sıralamasında ise 37. sırada yer aldı.

“Üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz”

Konuyu değerlendiren Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, “Son yıllarda yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen holding olarak üretim ve istihdamımızı artırmayı ve ülke kalkınmasına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde dünya pazarlarında hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi. Küresel anlamda son dönemde yaşanan sıkıntılara rağmen holding şirketlerinin yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, Fortune 500’de Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki firmanın yer almasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “Yağ ve petrol alanında Türkiye’de iç piyasa pazar payımızın arttırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Modern teknolojiye yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Ülke kalkınmasına kendi sektörlerimizde katkı sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı üretimin arttırılması, beraberinde istihdamın da geliştirilmesi için çalışıyoruz. Fortune 500 listelerinde iki şirketimizin yer alması bizler için elbette büyük onur kaynağı. Önümüzdeki yıllarda sıralamada daha üst sıralara çıkmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.