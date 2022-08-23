Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yapımı devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yapımı devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kadirli Belediyesi yaz ayının gelmesiyle birlikte başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürüyor. Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Tarhan, asfaltlanan yolların Kadirli ilçesine hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’ndeyiz. Asfalt kaplama çalışmalarımız burada devam ediyor. Kadirli’de eskimiş yolların hepsini bitireceğiz inşallah bu dönemde. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.