Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Adana yolunda bulunan hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan tarlada yangın tamamen söndürüldü.

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