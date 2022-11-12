Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., ardından cezaevine teslim edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.