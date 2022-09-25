Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde desteği ile 293 personel ve 32 ekibin katılımı ile 19 ayrı noktada “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı. Şehrin çeşitli yerlerinde yapılan Asayiş ve Trafik uygulamasında yapılan açıklamada 936 şahıs sorgulanmış,317 araç sorgulanmış,7 park,bahçe ve 35 işyeri kontrol edilmiş,18 araca 40.699? cezai işlem uygulanmış,1 araç trafikten men edilmiş,1 sürücünün sürücü belgesi iptal edilmiş,1 şahsa yoklama kaçağı olduğu için gerekli tebligat yapılmış,Cinsel istismar ve Basit yaralama suçlarından 2 aranan şahıs yakalanmış,1 işyerine kumar oynatmaktan adli işlem yapılmış ve 5 şahsa idari işlem yapılmış, 580? ve kumar materyallerine el konulmuş,1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirilmiş olup başkaca herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır.Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.” Denildi

Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde desteği ile 293 personel ve 32 ekibin katılımı ile 19 ayrı noktada “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı. Şehrin çeşitli yerlerinde yapılan Asayiş ve Trafik uygulamasında yapılan açıklamada 936 şahıs sorgulanmış,317 araç sorgulanmış,7 park,bahçe ve 35 işyeri kontrol edilmiş,18 araca 40.699? cezai işlem uygulanmış,1 araç trafikten men edilmiş,1 sürücünün sürücü belgesi iptal edilmiş,1 şahsa yoklama kaçağı olduğu için gerekli tebligat yapılmış,Cinsel istismar ve Basit yaralama suçlarından 2 aranan şahıs yakalanmış,1 işyerine kumar oynatmaktan adli işlem yapılmış ve 5 şahsa idari işlem yapılmış, 580? ve kumar materyallerine el konulmuş,1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirilmiş olup başkaca herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır.Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.” Denildi