Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi olarak atanan Kadir Sağlam, ilk kez iki takım arasındaki bir müsabakada düdük çalacak.

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi olarak atanan Kadir Sağlam, ilk kez iki takım arasındaki bir müsabakada düdük çalacak.

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının orta hakemi olarak atanan Kadir Sağlam, ilk kez iki takım arasındaki bir maçı yönetecek. Ankara Bölgesi hakemi, bugüne kadar Kayserispor’un 3 maçında düdük çaldı. Geçen sezon Kayseri’de oynanan ve sarı kırmızılı takımın 4-3 kazandığı Hatayspor maçında düdük çalan Kadir Sağlam, deplasmanda 3-0 kaybedilen Karagümrük maçının da orta hakemliğini ve Kayserispor’un sahasında 2-1 kaybettiği Konyaspor maçının da hakemlik yaptı.

Sağlam, Başakşehir’in de 1 kez maçında düdük çaldı. İlk kez Kayserispor-Başakşehir maçında düdük çalacak olan Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Murat Altan ile Ogün Kamacı yapacak.