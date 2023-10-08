Pazarspor Teknik Direktörü Kadir Kar, 1954 Kelkit Belediyespor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yavaş yavaş seri yapacağız" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Pazarspor evinde karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pazarspor Teknik Direktörü Kadir Kar, "Ligin 5. haftası ve her maç zor. Oyuncuların tabii sezon başından beri ilk maçtan beri inanılmaz bir mücadele gösteriyor. İnanılmaz bir öz veride bulunuyorlar. Sadece üçüncü bölgede, üretmede aslında üretiyoruz ama sonuçlandırmada problemler yaşıyorduk. Bu maçta net yine girdiğimiz pozisyonlar var. Kaçırdığımız pozisyonlar var ama maç gitti, geldi. En son yine öne geçtik. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Yeni bir takımız. Her geçen gün üstüne koyan bir takımız. Üst düzey çocukların olduğu bir grubuz. Yavaş yavaş bir seri yapacağız. İnşallah en üst sıralarda kendimize yer bulup orada yerimize sağlamlaştırmak istiyoruz. Galibiyetimiz tüm camiamızla, yönetimimize, futbolcu, topluma, bizi sevenlere, herkese armağan olsun. İnşallah bundan sonra şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.