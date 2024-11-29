Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydoğan Özdemir, rektörlüğe bağlı AR-GE Kaynakları Direktörlüğü’ne atandı.

Prof. Dr. Aydoğan Özdemir, Ocak 1957’de Artvin’de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1980, 1982 ve 1990 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden aldı. 2000-2002 yıllarında 2,5 yıl süreyle ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Texas A&M Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Özdemir, akademik yaşamının tamamını İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinde geçirdi ve 3 Ocak 2024’te emekli oldu.

Araştırma ilgi alanları, elektrik güç sistemleri ve yüksek gerilim mühendisliği. Özellikle varlık yönetimi, güvenilirlik/dayanıklılık analizi, güç sistemi modelleme, simülasyon, analiz ve kontrolünde akıllı yöntem uygulamaları ve akıllı şebekeler üzerinde yoğunlaştı.

200’ün üzerinde araştırma makalesi ve bildirisi yayımlanan, çeşitli ulusal/uluslararası etkinlik düzenleme faaliyetlerinde yer alan, açılış konuşması ve dersleri veren Dr. Özdemir, çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma/endüstriyel projelerinde görev aldı.

Hâlâ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin Teknik Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası üyesi ve IEEE PES Kıdemli Üyesi.