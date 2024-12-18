Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16-17 Aralık 2024 tarihlerinde “Nöroteknolojilere Multidisipliner Bir Bakış” başlıklı bir konferans serisine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, nöroteknolojilerin toplumsal, etik, hukuki ve tıbbi etkileri geniş bir perspektiften ele alındı.

Nöroteknolojiler, sinir sistemi ile etkileşim kuran, sinirsel aktiviteleri kaydeden veya bu aktivitelere müdahale eden cihaz ve sistemlerden oluşuyor ve uzun yıllardır tıbbi teşhis ve tedavi alanında kullanılıyor. Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen konferans, bu teknolojilerin insanın kendilik algısını nasıl dönüştürebileceği, hukuk kuramı ve uygulamalarında ne tür yeni sorunlar doğurabileceği, sinir hasarları ve nörolojik hastalıkların tedavisinde sunduğu imkanlar ile etik değerler üzerindeki etkilerini tartışmayı amaçladı. Etkinlikte, nöroteknolojilerin bu kapsamlı etkileri farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Prof. Dr. Ozan Erözden, Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, Arş. Gör. Ece Uyanık ve Arş. Gör. Dr. Doğukan Bingöl’ün düzenleme komitesini oluşturduğu etkinlik, bilimsel dünyadan ve farklı sektörlerden yoğun ilgi gördü. Akademik ve toplumsal tartışmalara katkı sunan konferans, nöroteknolojilerle ilgili disiplinlerarası diyaloğun güçlenmesi için önemli bir platform sağladı.