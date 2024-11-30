Kadir Has Üniversitesi’nde İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü görevine Ali Yılmaz atandı.

Ali Yılmaz, üniversite eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamlandı. Profesyonel iş hayatına 2012 yılında başlayan Yılmaz; birçok ünlü markada Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi alanlarında çeşitli kademelerde görev aldı.

Yılmaz, çalışma hayatı boyunca “dijitalleşme” ve “reklam algoritmaları” üzerine araştırma ve geliştirme yapan ekiplerde yer aldı ve son dönemlerde bu ekiplere liderlik etti. Bu alanda çeşitli ödüllere de layık görüldü. Ali Yılmaz, bu bilgi ve birikimiyle Kadir Has Üniversitesi’nin dijitalleşme ve büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstlenecek.