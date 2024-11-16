A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile oynayacağı mücadele öncesi statta milli coşku yaşandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Tribünleri dolduran taraftarlar maç öncesinde renkli görüntüler sergiledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla maç saatini bekleyen taraftarlardan bazıları yüzlerini kırmızı beyaza boyarken, bazıları da pankart açıp ay-yıldızlı ekibe destek oldu.