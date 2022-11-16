Bayburt’ta kadınlar, koyun sürüsü sahiplerinden satın aldıkları yünleri saatlerce çırparak, evlerinde kullanılır hale getiriyor.

Bayburt’ta kadınlar, koyun sürüsü sahiplerinden satın aldıkları yünleri saatlerce çırparak, evlerinde kullanılır hale getiriyor.

Kadınlar, koyun yününü önce deterjanlı suda üç gün üst üste yıkayıp kirden arındırıyor. Yıkanan yünler daha sonra güneşin karşısında kurutulmaya bırakılıyor. Nemden ve kirden arındırılan yünler, yere serili olan brandaların üzerinde kadınlar tarafından saatlerce çırpılıyor. Yünler, hazır hale getirildikten sonra ise yastık, yorgan ve döşek yapımında kullanılıyor.

Ev hanımı Sultan Demir , “Yünden yastık, yorgan yapıyoruz. Kanepe üstüne sermek için döşekler yapıyoruz. Yünü çırparken zorlanıyoruz. Yoruluyoruz. Avuçlarımızın içi şişip patlıyor. Ama, koyun yünü elyaftan daha güzel ve sağlıklı. Bu yüzden döşek, yorgan yapımında yün kullanmaya daha çok tercih ediyorum. Her ne kadar yorulsam da canım yansa da yün yataklarda uyumak daha güzeldir" dedi.