Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kadınlar tarafından imece usulü tarhana yapımına başlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kadınların tarhana mesaisi başladı. Kadınlar tarafından imece usulüyle yapılan tarhanalar kış mevsimi boyunca damakları tatlandırıyor. Yoğurdukları tarhanaları balkon, tarla veya yol kenarlarına sererek kurutan kadınlar yoğun mesai harcıyor.

Tarhana yapımının zor bir iş olduğunu Zehra Konyalıoğlu isimli vatandaş, “Şimdi zorluğunu çekiyoruz ama yaptığımız tarhanaları ve kestiğimiz makarnaları kışın gönül rahatlığı ile tüketebiliyoruz. Komşularımızla imece usulüyle tarhanamızı yapıyoruz. İlçemizde tarhana yapamayan sevdiklerimize de hediye ediyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıyor ve ince ince doğruyoruz" dedi.

Tarhananın yapım sürecini anlatan Konyalıoğlu, "Maydanozu, dereotunu ince ince doğrayıp domatesleri küp şeklinde doğruyoruz. Soğanı ince ince doğrayıp çok az zeytinyağı ile kavurarak üzerine biberleri ilave ediyor ve kavurmaya devam ediyoruz. Sonra domatesleri, salçayı ilave edip hiç suyu kalmayacak şekilde kavurup, soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra maydanozu, dereotunu, tuzu, naneyi ilave edip karıştırıyoruz. Ardından yoğurdumuzu da ekleyip azar azar un ilave ederek, kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp mayalanması için 1-2 gün bekletiyoruz. Sonra hamuru parçalara ayırıyoruz. Böldüğümüz hamuru fazla güneş görmeden kurutup, elekten geçiriyoruz. En son da güneşte bekleterek kurutuyoruz” diye konuştu.