Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kadın Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Kadınlardan tam not alan merkezde incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Söz verdiğimiz gibi bu projemizi de başarıyla tamamladık ve değerli hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İlçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin ilçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezi Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi’nde hizmet veriyor. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alana sahip 2 katlı merkezde spor ve seminer salonu, sanat odası, pilates, kafeterya, el sanatları, diksiyon, amigurumi, çocuk oyun ve etkinlik alanı bulunuyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezde birden çok hizmet aynı anda verilebiliyor.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikle Kadın Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Söz verdiğimiz gibi Kadın Yaşam Merkezimizi de başarıyla tamamladık ve değerli hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Dolu dolu içeriğiyle merkezimiz kısa sürede Bayrampaşalı kadınların gözdesi oldu. Çocuklarıyla birlikte burada keyifle vakit geçirebiliyorlar. İlçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.