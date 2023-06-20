Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali’nde eğitim gören kursiyerler tarafından ‘Sanata Dokunan Eller’ adıyla yağlı boya ve rölyef sergisi açıldı. Toplam 86 kursiyer tarafından üretilen 360 eser, ŞSM Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) Sanat Galerisi’ndeki sergi açılışına; Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi Başkanı Atilla Mete Sekman, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 27 aile merkezinde açılan ve 23 farklı branşta verilen eğitimlerden 7 bin 740 kişinin yararlandığını söyledi. Hanımlar Lokali’nde, bugüne kadar bin 322 öğrenciye yağlı boya ve rölyef eğitimi imkanı sundukları bilgisini aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar 11 bin 570 eserin üretilerek sergilendiğini aktardı. ‘Sanata Dokunan Eller’ isimli yağlı boya ve rölyef sergisinde 86 kursiyer tarafından üretilen 360 eserin sergilendiğini kaydeden Başkan Fadıloğlu, serginin açılışında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

"Daha güzel eserleri hep birlikte meydana getireceğiz"

Sergi açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu “Öncelikle bu serginin açılmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Aile merkezlerimizde çok değişik noktalarda, çok değişik branşlarda eğitimler veriyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bu serginin bir tek aile merkezinden çıkmış olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten bu konuda hocalarımızın özverili çalışması neticesinde kursiyerlerimizin de ilgisi, bu eserlerin meydana çıkmasına vesile oluyor. Aile merkezlerimizde özellikle hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesini sağlamak ve diğer yandan da aile bütçesine katkı sağlayacak çalışma yürütüyoruz. Özellikle yağlı boyada, kara kalemde, rölyefte çok güzel eserleri hep birlikte göreceğiz. Çok güzel emekler var. Bunları normal şartlarda aile merkezine gittiğimizde gördük ama hepsini bir arada görünce ben de iştahlandım. Ben emek veren tüm kursiyerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımızla birlikte durmak yok, inşallah daha güzel eserleri hep birlikte meydana getireceğiz” diye konuştu.