Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi’nin işbirliğinde ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla yürütülen ‘Evimiz Atölye’ projesi, Çağdaşkent ve Halkkent mahallelerindeki kadınlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi’nin işbirliğinde ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla yürütülen ‘Evimiz Atölye’ projesi, Çağdaşkent ve Halkkent mahallelerindeki kadınlarla buluştu.

Proje çerçevesinde ‘çoraptan oyuncak’ atölyesine katılan kadınlar, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra, sosyalleşme fırsatı da buldu. Atölyeye katılan kadınları ziyaret eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınlarla tek tek sohbet etti. Projenin 17 mahalleye yayıldığını aktaran Meral Seçer, belediyenin kadınların hem sosyalleşmesi hem de aile bütçelerine katkı sağlaması maksadıyla projeler geliştirdiğini aktardı. Kendisinin Büyükşehir gönüllüsü olduğunu ve kadınlar ile çocuklar adına gönüllü olarak çalıştığını belirten Seçer, “Başkanımız, ‘Peki gönüllüler olarak ne yapıyorsunuz? Evdeki kadınlarımız ne yapıyor? Onlar zaten pandemi döneminde çok ağır bir süreç geçirdi. Teknolojiden tutun, şehirleşmeden dolayı komşusunu göremez hale geldi, sosyalleşemiyoruz eskisi kadar. Bunlar için neler yapmayı düşünüyorsunuz?’ dediğinde araştırma yaptık ve Evimiz Atölye projesini, gönüllüler birimi olarak hayata geçirdik” diye konuştu.

Atölyelerde ortaya çıkan oyuncakların çocuklara dağıtılacağına dikkat çeken Seçer, “Kooperatif olarak dedik ki kadınlarımıza gönüllü hocalarımızla eğitim verelim. Yaptıkları oyuncakları da etkinliklerde, ihtiyacı olan çocuklara dağıtalım fikriyle yola çıktık ve bu çalışmayı Mersin Büyükşehir Belediyesinin paydaşı olarak yaptık. Bu toplantıların bize de çok faydası oluyor. Sahayı bilmek, sizlerden gelen fikirleri değerlendirmek o kadar önemli ki, bize kılavuzluk ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkması, emeklerinin ekonomik değere dönüşmesi ve sosyalleşmeleri için hayata geçirilen projeye katılan kadınlarda, bir arada olmanın, yeni bir şeyler üretmenin mutluluğunu gördüklerini kaydeden Seçer, “Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü özellikle ev kadınlarımız, ev ekonomisine katkı sunacak ortamları bulamıyorlar. ‘Evimiz Atölye’ vasıtasıyla bu fırsatı yakalamış oluyorlar. Bundan dolayı biz de kadınlarımızın bu mutluluğunu görüyor ve seviniyoruz” dedi.

Belediyenin kadınların kalkınmasına destek vermek için yeni bir projeye daha imza atacağını vurgulayan Seçer, “Evimiz Atölye projesinin yanında, kadınlarımız değişik kurslara gidiyorlar. Bu kurslar sonucunda tekstil ürünleri üretiyorlar ve bunları satışa sunmak istiyorlar. Fakat, böyle imkanlarının olmadığını söylüyorlardı. Bu düşüncelerle yola çıkarak, Büyükşehir Belediyesinin tekstil pazarının Ocak ayında faaliyete geçeceğini şimdiden söyleyebilirim. Böylelikle kadınlarımız, kurslar sonucu öğrendikleriyle evde yaptıkları ürünleri, bu pazarda değerlendirme imkanı bulacaklar. Hayat pahalılığında ekonomilerine katkı sunmak, ek bir gelir elde etmek açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Bu projelerle kadınları buluşturmak çok güzel”

Evimiz atölye çalışmalarının kendilerine birçok şey kattığını ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağladığını belirten Hatice Uçar, “Bu ikinci katılışım. Çok güzel gidiyor, oyuncak yapımını öğretiyorlar. Bunları Büyükşehir Belediye Başkanımız gittiği yerlerde çocuklara dağıtacakmış, o yüzden çok daha anlamlı. Biz de bu konuda katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Evine, ailesine katkı sağlamak isteyenler açısından da muhteşem bir proje. Bu projelerle kadınları buluşturmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Sakine Kalkan ise atölyeyi çok sevdiğini söyleyerek, “Şu anda çok güzel gidiyor, çoraptan oyuncaklar yapıyoruz. Hem eğlenceli hem de günümüz geçiyor ve stres atıyoruz” dedi.