Hemen her gün kendilerini iyi hissetmek ve güne hazırlanmak için makyaj yapan kadınlar, özellikle zaman kazanmak adına son dönemlerde kalıcı makyaj yapımına yöneldi. Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyaj hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Hemen her gün kendilerini iyi hissetmek ve güne hazırlanmak için makyaj yapan kadınlar, özellikle zaman kazanmak adına son dönemlerde kalıcı makyaj yapımına yöneldi. Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyaj hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyaj uygulaması hakkında bilgi verdi. Son dönemlerde kalıcı makyaj uygulamasına yoğun bir ilginin olduğunu belirten Dalmış, uygulamanın, kaş, göz kalemi, dudak ve vücudun diğer bölgelerinin görünümünü iyileştirmeyi ve güzelleştirmeyi amaçlayan kozmetik bir işlem olduğunu söyledi. Dalmış, “Bu işlem doğum lekelerini veya yara izlerini kapatmak için de kullanılabilir. Kalıcı makyaj uygulamasının geçici yöntemlere tercih edilmesinin temel nedeni uzun yıllar kalıcı olmasıdır. Kalıcı makyaj işlemi ağrısızdır. Birçok kişi estetik ameliyatın ağrılı olduğuna inanır, ancak bu her işlem türü için geçerli değildir. Çünkü kalıcı makyaj uygulaması, vücudunuzun herhangi bir bölgesini kesmek yerine cildinize pigment enjekte etmek için bir iğne kullanıldığı için herhangi bir acı gerektirmez.

Kalıcı makyajdan birkaç dakikada kurtulabiliyorsunuz

Kadınların yüzlerinde kalıcı makyaj sildirmek istediğinde birkaç dakikalık işlemden geçmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Bunun için yapmanız gereken tek şey uygulanmış olan salona geri dönüp makyajı sildirmektir. Bir uzmanın bu amaç için özel olarak tasarlanmış özel aletler kullanarak mürekkebi cildinizden çıkarması sadece birkaç dakika sürmektedir. Bu da son zamanlarda kalıcı makyaj uygulamasına olan ilginin artış göstermesini mümkün kılmaktadır. Kalıcı makyaj, istediğiniz görünümü elde etmenin harika bir yoludur. Aynı zamanda kalıcı makyaj uygulaması için kullanılan bir kozmetik dövme şeklidir. Kalıcı makyaj, yüz hatlarınızı belirginleştirebileceği ve sizi daha genç gösterebileceği için tercih edilmektedir. Kalıcı makyaj söz konusu olduğunda, yaptırmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birçok şey vardır. Bu, ihtiyaçlarınıza uygun doğru tedaviyi almanıza yardımcı olabilir. Biz Ankara’da da hizmet veriyoruz. Son dönemlerde sıklıkla talep edilen bir konu. Bu durumun oluşmasında kalıcı makyajın uygun maliyetli bir işlem olması etkili olmaktadır. Yine bu işlem uzun ömürlü bir kullanım özelliğine de sahiptir. Kalıcı makyajın sonuçları, geçici dövme veya kozmetik gibi diğer yöntemlere göre daha uzun süre kalıcıdır. Diğer yöntemlerde olduğu gibi zamanla kolayca kaybolmadığı için sonuçlar da uzun ömürlüdür” dedi.