DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın emeği merkezinde kadınların hazırladığı sergi ilgi gördü. Serginin açılışını ise Vali Cevdet Atay gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın emeği merkezinde kadınların hazırladığı sergi ilgi gördü. Serginin açılışını ise Vali Cevdet Atay gerçekleştirdi.

Düzce Valiliği tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde kadınlar üretim yaparak ev ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede bir çok kurslarında açıldığı kadın emeği merkezinde faaliyet gösteren yaşam ahşap sanat atölyesi sergi açtı. Kadınların hazırladığı ürünler ‘Elif’in renkleri Ahşabın sanat ile buluşması’ ahşap sergisi Vali Cevdet Atay’ın katılımı ile açıldı. Kadınların yanı sıra protokol üyeleri de sergiye ilgi gösterdi. Atay tüm eserleri tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulunurken, eserleri gerçekleştirenlere de çalışmalarında kolaylıklar diledi.