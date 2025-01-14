Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, kadınların korkulu rüyası haline gelen ve her 4 kadından birinde görülen ve sosyal hayatı da olumsuz etkileyen ‘idrar kaçırma’ sorununa karşı alınacak en önemli tedbirlerin egzersiz ve stresten uzak bir yaşam olduğunu belirtti.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de belli bir yaşın üzerindeki her 4 kadından birini etkileyen idrar kaçırma sorununun, özellikle doğum sırasında vajinada meydana gelen rahatsızlıklara bağlı olarak daha fazla ortaya çıktığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aydın, bu hastalığın tedavi edilebildiğini söyledi.

Özellikle menopoz sonrasında vajenin canlılığını sağlayan östrojen hormonun çekilmesine bağlı rahim veya vajen sarkması olan kadınlarda da bu sıkıntının daha fazla yaşandığını kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, “Kadınlarda yaş ilerledikçe üreme organı sarkması ve idrar tutamama sorunlarının ortaya çıkabilir. Maalesef pek çok kadın bu sorun son ana gelene kadar tedbir almamakta ve günlük hayatta çeşitli sıkıntılar oluşturmaya başlayınca çözüm arayışına girilmekte. Birçok kadın ise, bu sorunun ayıp olduğu düşüncesi ve ifade etmekten çekinmesi nedeniyle çözüm arayışında geç kalmaktadır. Rahim sarkması doğum yapmış orta yaş kadınlarda her üç kadından birinde görülmekteyken, 50 yaş ve üzeri kadınlarda her iki kadından birinde bu sorun görülmektedir. Ülkemizdeki sıkıntılardan biri birçok hastalıkta olduğu gibi bu sorunda da erken müdahale edilmemesidir” dedi.

“Sağlık sorunlarının çözülebilmesi için erken müdahale şart”

Genital organları sarkmış, idrar sorunları olan bir çok hastanın sosyal aktivitelere katılmak istemediklerini, sokağa çıkmaya çekindiklerini, aile hayatlarının sarsıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, “Bazıları için ilk etapta basitmiş gibi görünen idrar kaçırma sorunu aslında sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Bazı kadınlarda depresyona bile neden oluyor” diyerek kadınların geç kalmadan hekime başvurmasını tavsiye etti.