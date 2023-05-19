Afyonkarahisar’da Kadınların işgücüne katılımında ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinde etkili bir model olan kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, teknik kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi’ projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantı İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü personeli, kalkınma ajansı görevlileri, konu uzmanları, kadın kooperatifi üyeleri ve sivil toplum kuruluşundan yetkililer katıldı.

Projenin amacının kadınların işgücüne katılımında ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinde etkili bir model olan kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması olduğu belirtilerek, “Kadınların sermayeye erişim, yer kiralama, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri, üretim ve pazarlama gibi kritik alanlarda kadınlara önemli fırsatlar sunuyor. Kadın dayanışması ve kadının özgüvenini artıran etkisiyle ekonomik kalkınmanın merkezi haline gelen kooperatifçilik çalışmaları iyi uygulama örnekleriyle kadınlara ilham kaynağı oluyor” ifadelerine yer verildi.