Kahramanmaraş’ta kadınlar, kış öncesi bulgur ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle hazırlıyor.

Kahramanmaraş’ta kadınlar, kış öncesi bulgur ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle hazırlıyor.

Bulgur yapan kadınlar, ilk olarak buğdayları büyük kazanlarda yıkıyor. Kurulan dev kazanlara konulan buğday, yaklaşık 2 saat pişirilerek güneş altında 2 gün bekletilmek üzere sergilere bırakılıyor. Sergilerden toplanan buğday değirmende un ve bulgur haline getirilip kış boyu tüketiliyor. Yardımlaşma usulüyle yapılan iş sonunda kadınlar, kışlık yiyeceklerini hazırlamış oluyor.

Hazır bulgur ve undan uzak durduklarını söyleyen Emine Başçı, “Buğdayı büyük bakır kazanlarda ellerimizle yıkarız. Daha sonra 100 kilogramlık kazanlarda 2 saat kadar kaynatırız. Daha sonra büyük temiz beze serip güneşte kurutmaya bırakırız. Tahtaların üzerinde tek tek yabancı maddeleri temizledikten sonra buğdayı olarak değirmene yollayıp kışlık pilavlık bulgur olarak eve getiriyoruz. Komşularımız ile yardımlaşarak bunu her yıl yapıyoruz” dedi.