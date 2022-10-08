Kahramanmaraş’ta kadınlar, kış mevsiminde tüketmek için yardımlaşma usulü geleneksel yöntemlerle kışlık ekmek hazırlıyor.

Kahramanmaraş’ta kadınlar, kış mevsiminde tüketmek için yardımlaşma usulü geleneksel yöntemlerle kışlık ekmek hazırlıyor.

Kahramanmaraş’ta ev kadınları, gelenek haline gelen kışlık yufka ekmek telaşı sardı. Yufka ekmek yapımıyla kadınlar hem yardımlaşıyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde hamurun yoğurulması ile güne başlayan kadınlar, yardımlaşma usulüyle kışın tüketmek için ekmeklerini hazırlıyor.

Günde ortalama 50 kilogram un ile yaklaşık 400 yufka ekmek pişiren kadınlar, hazırladıkları ekmekleri kolay tüketilmesi ve sağlıklı olması nedeniyle kış mevsimi için stokluyor. Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesinde ikamet eden kadınlar da her gün bir evin ekmeğini hazırlıyor.

Ayşe Dağ, “Burada herkesin bir işi var. İçli köfte, sarma ve dolma ile kış mevsiminde çok güzel yeniliyor. Atalarımızdan gelen bir gelenektir biz bunu sürdürüyoruz. Hazır satılıyor ancak biz kendi elimiz ile yapıp yiyoruz” dedi.

Emine Başçı ise, “Kış hazırlıklarımız devam ediyor yufka ekmek yapıyoruz. Yapar pişirir kış için saklarız. Bayatlamaz. Fabrika usulü değil hamuru kendimiz yoğurup kendimiz yaparız” dedi.