Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yerde sürükledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yerde sürükledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Saçlarından tutup asfaltta sürükledi

Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.