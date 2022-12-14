Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı, kadınların iyilik hareketleriyle gönül köprüleri kurmasına ve aynı zamanda birçok iş yerinden indirimli alışveriş yapmasına imkan sağlayan ’Kadınız Biz’ mobil uygulamasında ilk iyilik hareketi doğa yürüyüşü oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı, kadınların iyilik hareketleriyle gönül köprüleri kurmasına ve aynı zamanda birçok iş yerinden indirimli alışveriş yapmasına imkan sağlayan ’Kadınız Biz’ mobil uygulamasında ilk iyilik hareketi doğa yürüyüşü oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen kurum içerisinde geliştirilen Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü, ‘Kadınız Biz’ mobil uygulaması, Bursalı kadınlara yeni yeni fırsatlar sunuyor. Uygulamanın ‘Fikir Sandığı’ bölümüyle fikirleriyle kent yönetimine katılma imkanı bulan kadınlar, ‘Uzmanına Yaz’ ve ‘Kadın Danışma Merkezleri’ bölümleriyle sorunlara uzmanından cevap bulabiliyor. Uygulamanın ‘Mutluluk Köprüsü’ bölümü ile kullanılmayan eşyaların ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanırken, ‘Fırsatlar’ modülü sayesinde de kadınlar anlaşmalı mağaza ve iş yerlerinden indirim kazanıyor. Uygulamaya üye olan kadınlar, indirimleri yine uygulama üzerinden sokak hayvanları için ‘mama başta olmak üzere’ birçok sosyal projede değerlendirebiliyor. KADES başta olmak üzere GoBursa, Gençlik Kulübü, Bursa Kart Mobil ve BUSKİ uygulamalarına da kısa yoldan erişim imkanı bulan kadınlar, uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorumlarıyla kazandıkları puanları da sanal markette gönüllerince harcayabiliyor.

Uygulamanın ‘iyilik hareketi’ modülü ile kadınların bir araya gelip istedikleri faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sağlanırken, uygulamaya üye olan kadınlar, ilk iyilik hareketini de doğa yürüyüşü ile değerlendirdi. Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşen programda uygulama üzerinden bir araya gelen kadınlar, Teleferik-Kaplıkaya güzergahında Uludağ manzarası eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.