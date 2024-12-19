Erzurum’da kadınlara yönelik ortak projeler için iş birliği adımı atıldı.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Demokrasi Vakfı Erzurum Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Kadın ve Demokrasi Vakfı Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı ile bir araya gelen heyet, vakıf çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlenmesi adına gerçekleştirilebilecek ortak projeler ele alındı. Kadınların toplumdaki rolünü artırmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Şerbetçioğlu, K yürüttükleri faaliyetlerin kentteki kadınlar için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Fatma Taşbaşı ise Erzurum’daki kadınların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşme, iki kurum arasında ortak projelerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.