Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kursları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Aksesuarları Sergisi 8 Mart Cumartesi günü Serdivan AVM’de görücüye çıkacak. Çanta, broş, kolye, cüzdan ve şal gibi ürünlerin yer alacağı sergide, ayrıca usta öğreticiler tarafından branş tanıtımı gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (SAMEK) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde birbirinden farklı el emeği göz nuru eserler görücüye çıkacak.

8 Mart Cumartesi günü Serdivan AVM’de gerçekleştirilecek serginin açılışı ise saat 14.30 olacak.

Ürün sergisi ve branş tanıtımı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Aksesuarları Sergisiadıyla gerçekleştirilecek sergide, çanta, broş, şapka, şal, fular, anahtarlık, taç, kolye ve cüzdan olmak üzere toplamda 167 ürün sergilenecek.

Programda ayrıca usta öğreticiler tarafından katılımcılara branş tanıtımı ve kurslara katılmak isteyen vatandaşlara bilgi verilecek.