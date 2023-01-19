Uluslararası Dublin Üniversitesinde klinik psikoloji üzerine doktora yapan ve vajinusmus tedavisi hakkında kitap yazan Belkıs Rüzgar Çevik’e ‘Yılın en başarılı yazarı’ ödülü verildi.

Uluslararası Dublin Üniversitesinde klinik psikoloji üzerine doktora yapan ve vajinusmus tedavisi hakkında kitap yazan Belkıs Rüzgar Çevik’e ‘Yılın en başarılı yazarı’ ödülü verildi.

Dublin Üniversitesinde klinik psikoloji üzerine doktora yapan aile danışmanı Belkıs Rüzgar Çevik, kaleme aldığı vajinusmus tedavisini anlattığı kitabıyla yılın en başarılı yazarı ödülünü aldı. Başarılı aile danışmanı Çevik, kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları üzerine çalışmalar yapıyor. Kitabında özellikte Türkiye’de diğer ülkelere oranla daha fazla görülen vajinusmus ve tedavisi hakkında bilgiler veren Çevik, evli kadınlara bu konuda yardımlarda bulunuyor. Vajinismusun bir hastalık olmadığını bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu dile getiren Çevik, sadece danışmanlık alarak bunun üstesinden çok kolay bir şekilde gelinebileceğinin altını çizdi.

’’Bu alanda 11 yıldır araştırma ve çalışma yapıyorum’’

Vajinusmus alanında 11 yıllık bir çalışma ve araştırma yaptığını belirten Çevik, ’’Bireylerin cinsel olarak kendilerini fark etmesi, anlaması ve problemlerini tanıtması için yardımcı olmaya çalışıyorum. Her yaştaki kadının vajinismus tedavisini online terapi ve yüz yüze görüşmeler ile yenebilmelerine yardımcı oluyoruz. Özellikle de cinsel işlev bozukluğu olarak bilinen vajinismus alanında araştırma ve bunun yanında danışmanlık yapıyorum. Bununla birlikte ‘Vajinismus Tedavisi’ adında bir kitap da yazdım. Vajinismus, en kolay tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluğudur. Bunun tedavisi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bununla ilgili detaylı tüm bilgilendirmeleri kitabımda paylaştım. Bu kitapla ‘Yılın en başarılı yazarı ödülünü de aldım. Daha önce de yılın aile danışmanı ödülüne layık görülmüştüm. Bize inanan ve birlikte yol aldığımız herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.