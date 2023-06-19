Kayseri’de bulunan 22 Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünlerin görücüye çıktığı Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, fuarı 4 gün içerisinde 200 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Sun Fuarcılık tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen Kayseri Kadın Kooperatifi Fuarı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kadınlar Kooperatifleri tarafından üretilen birbirinden farklı yiyecek, içecek, kuruyemiş, halı ve tekstil ürünleri fuarda vatandaşlara sunuluyor. 22 Kadın Kooperatifi’nin ürettiği ürünlerle düzenlenen fuarı 4 gün içerisinde 200 bin kişi ziyaret etti.

Fuar hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “4 gün sonunda 200 bin ziyaretçi sayısını geçtik. Kayseri’deki bütün ilçelerdeki kadın üreticilerinin oluşturduğu Kadın Kooperatifleri Fuarı gerçekten her anlamda gıdasında el sanatlarına, hediyelik eşyasından halısına, mantar yetiştiricisinden kilim dokuyucusuna kadar Kayseri’deki vatandaşlarımızın satışına sunuldu. Gerçekten Kayserili vatandaşlarımızda 4 günün sonunda üst düzeyde ilgi alaka gösterdiler. Fuar 25 Haziran saat 22.00’a kadar devam edecek. Türkiye’de ilk defa yapılan Kadın Kooperatifleri Fuarı ile Kayseri’nin adının yine zirvede olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca da, “Kooperatife üye olan kadınlarımız ev hanımlarından oluşuyor. Evdeyken kendi çabaları ile oyuncak yapıyorlardı. Bir araya gelince bir fikir üretmek durumunda kaldılar. Çünkü öyle bir ürün üretmeniz gerekiyor ki hem pazarda karşılığı olacak hem de döngüsü olacak. Gıda bu açıdan bulunmaz bir nimet. Biliyorsunuz her şeyden kısabilirsiniz ancak gıdadan kısamazsınız. Hanımların oluşturduğu bu kooperatifte şimdi belediyemiz yapmış olduğu büro var. Hanımlar oraya gelerek, toplantı yapabiliyorlar, çaylarını içebiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Bazen ilçedeki kadın doğum uzmanlarımız oraya gelerek, kadın hastalıklarından bahsedebiliyorlar. Bilinçli anne nasıl olur? Bağımlılıkla mücadele nasıl olur? gibi konuları konuşuyorlar. Ticareti bir kenara bırakıyoruz ve sosyalleşmeyi masanın ortasına koyuyoruz. Hanımlar üye olurken, biraz çekinceleri vardı. Bilmedikleri bir şeydi ama şimdi ilçedeki bütün kadınlar kooperatife üye olmak istiyor. Ancak bizde kontrolsüz büyümek istemiyoruz. Biz devlet olarak kadınlarımızın yanındayız. Onların önünü açmak ve imkan sağlamak bizim görevimiz. Sağ olsun valimizde emeklerini esirgemiyor. Ben daha da büyüyeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İncesu Kadın Girişimciler Kooperatifi üyesi Güler Süllü ise kooperatifteki yaptıkları işlerin kendilerine özgüven sağladığını dile getirerek, “Biz vali beyin desteğiyle 7 kişi bir kooperatif kurduk. İncesu’da yağmurluk, tişört ve eşofman takımları üretiyoruz, Toplu siparişler alıyoruz. Okul kıyafetlerine talibiz. İnşallah okul kıyafetleri yapmak istiyoruz. İçlerinde tasarladıklarımız da var. Sağlık Meslek Lisesi ile çalıştık ama daha da fazla okulla çalışmak istiyoruz. Yaptığımız ürünleri de burada sergiledik. İnşallah bütün halkımızı bekliyoruz. Yeni yeni ekonomik özgürlüğümüz oluşmaya başladı. Biz geçen yıl Ağustos ayında kurulmuştuk. Yeni yeni kar paylaşımı yapmaya başladık. Bize çok şey kattı. Hem sosyalleştik hem bir şeyler üretmeye çalıştık. Bunları yapınca da kendimize olan özgüvenimiz daha da arttı” dedi.