DÜZCE(İHA) – Düzce’de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nükhet Acar’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen Makrome Örgü Yapımı kursunun sergi açılışı yapıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın eşi Pınar Ölmez Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Makrome Örgü Yapımı kursunun sergi açılışına katıldı. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nükhet Acar’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen kursun sergisi, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

Pınar Ölmez Aslan, kursiyerleri tek tek tebrik ederek geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Açılışta, kursiyerlere belgeleri de teslim edildi.