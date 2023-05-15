İzmit Belediyesi kadınların ürettiği el emeği ürünleri müşteri ile buluşturmak için stant kurdu.

İzmit Belediyesi, kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkanı sunuyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri arasında yer alan el emeği satış stantları kış aylarında verilen aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluştu. Her çarşamba günü saat 10.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezinde kurulacak olan stantlarda kadınlar el emeği ürünlerini satabilecek. Stantlarda İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK’ in girişimci kadınları stant açacak.