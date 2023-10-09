Düzce’de her ay düzenli olarak kurulan Hediyelik Eşya ve Sanat Sokağı kapılarını 8. kez açtı. Etkinlikte kadınların el emeği ve göz nuru ürünleri ilgi gördü.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi El Sanatları ve Sanat Grubu tarafından her ay düzenlenen Hediyelik Eşya ve Sanat Sokağı 8. kez kapılarını açtı. İşlemelerden el yapımı giysilere, yağlı boya tablolardan el işi takılara, ebrudan kadınların evlerinde yaptıkları ürünlere kadar birçok ürünün yer aldığı sokakta kadınlar hem hünerlerini sergiledi hem de satış yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kent Konseyi Kadın Meclisi El Sanatları ve Sanat Grubu Elif Demir, "Düzceli kadınların el emeklerini, hünerlerini sergilemek için başlattığımız sokağımızı 8. defa açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık gelenekselleşen sokağımızı hem hünerli kadınlarımız hem de bu ürünleri görmek isteyenler sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Her ay yaptığımız etkinliğimizde katılımcılarımızda artıyor. Konseptimiz ise hep aynı. Düzce’nin maharetli kadınlarının evlerinde atölyelerinde yaptıkları eserleri, görücüye çıkartmak ve onların bu yetenekleri sayesinde kazanç sağlamalarına yardımcı olmak. Bu maksatla her ay yenilikler ekleyerek sokağımızın kapılarını açıyoruz. Gelecek aylarda açacağımız sokaklarımızda daha farklıkları da insanlarımıza göstermek istiyoruz. Bu sokağın açılmasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.