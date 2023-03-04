Selçuk Belediyesi tarafından afet bölgesinde depremden etkilenen üreticilere destek sağlamak amacıyla başlatılan fide dayanışması, gönüllü kadınların Efes Tarlası Yaşam Köyünde fide dikimi ile başladı. Gönüllü kadınlar, afet bölgesine gönderilecek ilk fidelerin dikimini gerçekleştirdi.

Selçuk Belediyesi tarafından afet bölgesinde depremden etkilenen üreticilere destek sağlamak amacıyla başlatılan fide dayanışması, gönüllü kadınların Efes Tarlası Yaşam Köyünde fide dikimi ile başladı. Gönüllü kadınlar, afet bölgesine gönderilecek ilk fidelerin dikimini gerçekleştirdi.

Selçuk’tan afet bölgesine uzanan tarımsal destek çerçevesinde Efes Tarlası Yaşam Köyünde çalışmalar başladı. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan küçük üreticilere, misyonları arasında aile tarımını, küçük üreticiyi desteklemek olan Efes Tarlası Yaşam Köyünde yetiştirilen fidelerle destek verilecek. Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, tarımsal üretimin devam etmesinin önemine değinerek “Bizler Efes Tarlası Yaşam Köyü olarak üzerimize düşen görevi yapmak için kollarımızı sıvadık. Yaşanan deprem felaketi nedeni ile bölgede tarımsal faaliyetlerin bir şekilde planlanması gerekmekteydi. Özellikle nisan mayıs aylarında fidelerin tarlalara dikilebilmesi için ekim çalışmalarına başlanması gerekiyor. Bölgede de bu ekim çalışmalarının maalesef yapılamadığını biliyoruz. Bizler bölgedeki özellikle küçük aile işletmeleri modelindeki çiftçiler için bu ekim planını hazırladık ve çalışmalara gönüllü olarak katılan vatandaşlarımız ile birlikte atalık tohumları ekiyoruz. Fidelerimiz olgunlaştıkça toprağa ekilebilir hale geldiğinde bölgedeki üreticilere teslim edeceğiz. Bu anlamda bizler üretimin devam etmesini sağlayacağız. Selçuk halkına bize vermiş oldukları destek için teşekküre ediyoruz” dedi.