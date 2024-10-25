Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında kadınların meme ve rahim ağzı kanserleri hakkında bilgilendirildiği Sağlık Atölyeleri tamamlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi ve Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkında bulunan Kadın Yaşam Merkezlerinde düzenlediği Sağlık Atölyesinde, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Bağlar Belediyesi Sağlık Merkezinin sağlık çalışanları tarafından ’Meme Kanseri’ ve ’Rahim Ağzı Kanseri’ anlatıldı. Görseller eşliğinde Kürtçe ve Türkçe sunumun yapıldığı atölyede, kadınlar meme ve rahim ağzı kanserlerinin belirtileri, risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Erken teşhiste tedavi daha başarılı

Kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi yaparak en ufak değişikliği önceden fark edebileceğine vurgu yapılan atölyede, meme kanserinin erken teşhisiyle tedavisinin daha başarılı olacağı belirtildi. Tarama testlerinin meme ve rahim ağzı kanserlerinin daha erken evrelerde bulunmasını sağladığının ifade edildiği atölyede, tarama testlerinden olan smear testi ve mamografinin nasıl yapıldığı da anlatıldı. Atölyeye katılan kadınların ayrıca şeker, tansiyon ve ateş ölçümleri yapıldı. İsteyen kadınlara da meme muayenesi yapıldı.

Öte yandan 5 kadın yaşam merkezinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle düzenlenen atölyelere 146 kadın katılım sağladı.

Sağlık atölyesinde ayrıca 5 kadın yaşam merkezindeki oyun odalarına katılan çocuklara da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı sağlık personeli tarafından hijyen ve diş sağlığı konusunda eğitimler verildi.