Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Siner Mahallesi ve Zafertepe Mahallesi Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan dikiş ve nakış kurslarının yıl sonu sergi açılışlarını gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Damcı, kursiyerlerin, Kütahya Belediyesi girişimcileri ile hizmete giren kadın kooperatiflerinden yararlanabileceklerini ifade etti. Kadın kooperatifleri ile birlikte el emekleri, göz nurları ürünlerini daha geniş kitlelere taşıyarak satışının gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Damcı, kadınların üretime katkılarının şehir ekonomisi ve hane ekonomisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Her bir kursiyere ayrı ayrı teşekkür eden Damcı, bu tür çalışmaları Kütahya Belediyesi olarak desteklediklerini ifade etti.