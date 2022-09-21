Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yılın enlerinin buluştuğu ’3. Altınçağ Ödül Töreni’nde, Akdenizli kadınları mikro kredi fırsatı ile buluşturması ve kadınlar yararına hayata kattığı projelerden dolayı ödüle layık görüldü.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yılın enlerinin buluştuğu ’3. Altınçağ Ödül Töreni’nde, Akdenizli kadınları mikro kredi fırsatı ile buluşturması ve kadınlar yararına hayata kattığı projelerden dolayı ödüle layık görüldü.

Mersin’in sanat, spor, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından öne çıkan isimlerin ödül aldığı ’Altınçağ Ödül Töreni’, Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Akdeniz Belediyesinin Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzaladığı protokolle mikro krediye ulaşan ve bu sayede yeni iş kuran veya mevcut işlerini büyüten kadınlar da katıldı. Duygularını paylaşan kadınlar, sağlanan destek sayesinde geleceğe çok daha emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler.

“Akdenizli kadınlar, ileriye doğru yürüyor”

Başkan Gültak da ödül gecesinde yaptığı konuşmada, göreve gelir gelmez ilk olarak kadın kooperatifi kurduklarını belirtti, belediyeye ait kadın emeği diyarında da ürettiklerini satmaları için yer tahsis ettiklerini söyledi. Gültak, "Sanayi Bakanlığından hibe alıp burada profesyonel bir mutfak kurduk. Ayrıca birçok yeni proje hazırladık. Şu an Akdenizli kadınlar daha da ileriye doğru yürüyor. Özellikle tarıma da el attık, moringa ve stevia (şeker otu) yetiştirdik. Şeker hastalarına da tavsiyem, ilaç yerine doğal, organik bir bitki olan stevia otunu kullansınlar. Şu an Türkiye genelinde bu ürün isteniyor bizden. Çünkü kadınlar ilk mahsullerini aldılar. Moringa çayı. Onu da ürettik ve çok iyi verim elde ettik. Üç ayda büyüyor, ayrıca yılda 3 kez hasat edebiliyorsunuz. Bu da yetmez dedik. Bağcılar Mahallemize şevketi bostan tohumları ektik” dedi.

“Akdeniz, hak ettiği yere mutlaka gelecek”

Sözlerini, “Kadın kooperatifleri, tarımsal üretim, mikro kredi deyince işler epey büyüdü ve buralara kadar geldi” diye sürdüren Gültak, kadınlara büyük değer verdiğinin altını çizerek, “Bizim bir sloganımız var; mutlu kadın mutlu aile, mutlu toplum, mutlu ülke. Eğer toplumda kadın mutlu ise ülke de mutlu olur. Akdeniz ilçemiz artık çok değişti ve bu değişim devam edecek. Akdeniz hak ettiği yere mutlaka gelecek. Türkiye’nin en önemli limanlarından biri Akdeniz’de, serbest bölge, organize sanayi. Birçok yatırım ilçemizde. Akdeniz şehrimizin kalbi, kentsel dönüşümle de değişiyor ama kadın kahramanlarla Akdeniz, kötü talihini artık kırdı. Bu ödülün gerçek sahibi olan Akdenizli kadınlara ve bu organizasyonda emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akdenizli kadınlara 5 milyon 681 bin 500 TL mikro kredi sağlandı

Öte yandan, Akdeniz Belediyesinin 2019 yılı Ağustos ayında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan kadınlara 5 milyon 681 bin 500 TL tutarında mikro kredi dağıtımı gerçekleşti. Yine Akdeniz ilçesi özelinde mikro kredi kullanan aktif kadın girişimci sayısının da bugün itibariyle 299 olduğu belirtildi. Kendilerine sağlanan kredi imkanı sayesinde birçok kadın girişimci yeni bir iş kurarken, bir kısmı da mevcut işini büyütme şansı elde etti.