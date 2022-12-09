Konya’da farklı kişilerin kimlikleriyle günlük daire kiralayarak kadınları zorla alıkoyup döverek fuhuş yapmaya zorlayan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yakalandı. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da farklı kişilerin kimlikleriyle günlük daire kiralayarak kadınları zorla alıkoyup döverek fuhuş yapmaya zorlayan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yakalandı. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 ayrı daireyi farklı kişilerin kimliklerini kullanarak kiralayan ve bu dairelerde kadınlara şiddet uygulayarak zorla alıkoyup fuhuş yaptıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şahsın, cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama ve daha birçok suçtan toplamda 36 adet suç kaydı olan ve 2 ayrı mühür bozma suçundan aranması olan F.A. (27) adlı kadın olduğu tespit edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ikamet adresi tespit edilen F.A. yakalanarak gözaltına alındı. ‘Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarında’ gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.